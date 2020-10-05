حدود الإنفاق في الدعاية الانتخابية.. بين 500 ألف لـ16 مليون جنيه

تنطلق الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ظهر اليوم الإثنين، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية مع للمترشحين.

وتستمر الدعاية الانتخابية للمترشحين في محافظات المرحلة الأولى حتى 18 أكتوبر الحالي، بينما تنطلق للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ويفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب أمام المصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر المقبل، وداخل مصر خلال يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الإنفاق يتراوح بين 500 ألف إلى 16 مليون جنيه

وبحسب قانون مجلس النواب، تقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها.

وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات سقفا للإنفاق في الدعاية الانتخابية، بحد أقصى 500 ألف جنيه للمرشح على المقاعد الفردية، ويكون 200 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 4 قوائم انتخابية وهي "القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى لإنفاق المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعدا بـ7 ملايين جنيه، ويكون 2 مليون و800 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.

بينما حددت الحد الأقصى لإنفاق المترشحون على القائمة المخصص لها 100 مقعدا بـ16 مليون و600 ألف جنيه، ويكون 6 ملايين و600 ألف جنيه في مرحلة الإعادة.