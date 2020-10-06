في ذكرى تحريرها.. تعرف على أهم المشروعات الزراعية في سيناء

تمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقاً والرباط التاريخي بين مصر وأشقائها العرب، وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل وغد مشرق بالخير والنماء تنطلق مياه النيل إلى سيناء الحبيبة لتزرع فيها الحياة وتنشر بين أرجائها الرخاء ليتواصل هذا الجزء الغالي من الوطن مع أرض وادي النيل، وتحتفل مصر بالذكرى الـ47 لتحرير سيناء، اليوم، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، مشاريع التنمية الزراعية الشاملة في سيناء.

أهداف المشروع

* استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصباح ) بمنطقة شمال سيناء وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل.

* تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي.

* خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي.

* ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي.

* استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة.

مصادر الري

* تقدر الاحتياجات المائية اللازمة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان ( 220 ألف فدان غرب قناة السويس و400 ألف فدان شرق قناة السويس ) بنحو 4٫45 مليار متر مكعب من المياه المخلوطة بين مياه النيل العذبة ومياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 بحيث لا تتعدى نسبة الملوحة ألف جزء في المليون مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة.

*إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لاستصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس وقد تم الانتهاء من أعمال البنية القومية ويتم حاليا زراعة ما يقرب من 180 ألف فدان وجاري استصلاح 20 ألف فدان

زمام المشروع

* يبلغ إجمالي زمام المشروع في المرحلة الأولى 220 ألف فدان موزعة على النحو التالي:

– منطقة العطوي والمطرية البحرية والقبلية زمام 13 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الدقهلية.

– منطقة شمال سهل الحسينية زمام 30 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الشرقية.

– منطقة جنوب سهل الحسينية زمام 64 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الشرقية.

– منطقة شرق بحر البقر زمام 47 ألف فدان وتقع في نطاق محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

– منطقة بركة أم الريش زمام 21 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة بورسعيد.

– منطقة سهل جنوب بورسعيد زمام 45 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة بورسعيد.

مكونات المشروع في المرحلة الأولى

*إنشاء سد دمياط عند الكيلو 222٫00 على فرع دمياط وتم إنشاؤه على فرع دمياط لرفع منسوب المياه أمام السد إلى (1٫7) متر وتغذية ترعة السلام بالتصرف المطلوب.

* إنشاء ترعة السلام غرب قناة السويس بطول 89٫750 كيلومترا، يبدأ مأخذ ترعة السلام غرب قناة السويس عند الكيلو 219٫00 على فرع دمياط أمام سد وهويس دمياط حيث تمتد الترعة جنوب شرق في اتجاه بحيرة المنزلة ثم جنوبا حتى تتلقى مياه مصرف السرو وبعد ذلك تتجه شرقا فجنوبا على حواف بحيرة المنزلة حتى تتلقي مياه مصرف حادوس وأخيرا تتجه شرقا حتى قناة السويس عند الكيلو 27٫800 (ترقيم القناة) جنوب بورسعيد، وقد تم تصميم الترعة بالقطاع اللازم لاستيعاب كمية المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 620 ألف فدان كما تم تبطين طول الترعة بالكامل بالجابيونات .

* إنشاء محطات طلمبات السلام (1)، (2)، (3)وتم إنشاء الثلاث محطات علي ترعة السلام لرفع وخلط مياه النيل العذبة بمياه الصرف الزراعي حيث تم تركيب عدد 15 وحدة رفع.

* إنشاء السحارات وتشمل 12 سحارة نتيجة تقاطع ترعة السلام مع المجاري المائية الأخرى بالمنطقة.

مشروعات تساهم في إحداث التنمية

إنشاء الكباري

تم إنشاء 17 كوبرى من الخرسانة المسلحة المحمولة على خوازيق سابقة الصب وذلك لتقاطع ترعة السلام مع بعض الطرق ولسهولة ربط القرى والوصول إلى بحيرة المنزلة.

إنشاء قناطر أفمام الترع

تم إنشاء قنطرة فم ترعة السلام وكذلك أفمام قناطر الترع والجنابيات الآخذة من ترعة السلام لري الزمام المقرر زراعته غرب قناة السويس.

* إنشاء المستعمرات السكنية و المبانى الإدارية

تم إنشاء المستعمرات السكنية و المبانى الإدارية الخاصة بمحطات السلام (1) و (2) و (3) وكذلك المباني الإدارية الخاصة بالإدارة العامة لري السلام وهندساتها.