سمير راغب: قطر تحولت من دويلة صغيرة لـ"عصابة" كبيرة نظامها جبان

علق العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، على طلب أسماء أوريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، اللجوء إلى ألمانيا، بسبب انتهاكات الدوحة ضدها، مؤكدا أن قطر تحولت من دويلة صغيرة، إلى عصابة كبيرة، في ظل نظام الحمدين، كما أن تميم بن حمد، ما هو إلا امتداد لنظام مجرم يمارس كل أنواع الإرهاب.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news"، أن الدولة القطرية، أصبحت ترهب شعبها، وتدعم الإرهاب في الدول الأخرى، وكما يقول المثل "من آمن العقاب أساء الأدب"، فإن الدوحة لم تدفع ثمن ما فعلته بالدول الأخرى، مؤكدًا أن قطر لا تحترم لا القانون الدولي ولا المحلي.

وتابع: "هناك العديد من القضايا، وآلاف الحالات معرضين للقتل، ولا يعلم عنهم العالم شيء، ولا يضع حدًا لهذا النظام المجرم"، كما أن المنظمات الدولية، تعتمد على التمويل والدعم، وتخشى أن يوقف التمويل والدعم فتعاني من المشاكل، مشددًا على أن هناك الكثير من المؤسسات الحقوقية مقرها الدوحة، وتدفع المرتبات لموظفي هذه المؤسسات، وبالتالي لن تصدر ضدهم أي تقارير.

ولفت إلى أن العديد من دول العالم لديها مصالح معها، وخاصة في الغاز، وبالتالي فهي تغض الطرف عما تفعله الدوحة، كما أن قطر تستثمر في الإعلام كثيرا، وتشتري كتاب وصحفيين وإعلاميين، وتستخدم الرشاوى أيضا، مشددا: "بنتكلم على إجرام متكامل الأركان".

وأشار، إلى أن النظام القطري يغتال ويعتقل حتى الأمراء القطريين، فما بالك بالشعب، ما يمكن أن يحدث له، لافتا إلى أن قطر لها تاريخ طويل في دعم الإرهاب، والعالم أصبح يدرك ذلك، موضحا أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب قطر في وقت سابق بوقف الإرهاب.

وشدد "راغب"، على أن النظام القطري أيضا نظام جبان، وإذا فرضت عليه عقوبات دولية فإنه سوف يتراجع عن دعم الإرهاب.