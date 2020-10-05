يوسف الحسيني: ترشحي للبرلمان تحدي.. وأتمنى التواجد في الشؤون الخارجية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، إنه كان مترددا على الترشح في مجلس النواب، لكنه اتخذ القرار متأخرا بالترشح، وذلك جاء كتحد له، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مجلس النواب يحتاج إلى دوائر أكثر حيوية واتساعا مع البرلمانات الدولية، لافتا إلى أنه يتمنى التواجد في لجنة الشؤون الخارجية حال دخوله مجلس النواب.

وتابع أن قائمته تواجه قائمتين قائمة نداء مصر وتحالف المستقليين، معربا عن سعادته بوجود منافسة قوية في مجلس النواب، لافتا إلى أن المعركة الانتخابية، تثقل الموهبة السياسية، وتنقل ثقل مستوى السياسة في مصر.

وأشار إلى أنه كان يتابع خلال الفترة الماضية اهتمام المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر من المصريين، على الرغم من أن الاهتمام كان أكبر من سنوات وفترات كثيرة سابقة، لافتا إلى أن مازال يريد أن يرى اهتمام المصريين بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأردف: "نريد أن نرى اهتمام المصريين بمجلس النواب خاصة في ظل وجود مجلس الشيوخ الذي اصبح له صلاحيات أوسع بكثير مما سبق، وأرى ان مصر لديها جبهة مفتوحة في الشمال وأزمة المياه وملفات ثقيلة جدا، والمواطنين من حقها أن يتم عمل مجموعة من التشريعات والقوانين التي تلمس حياة الناس الطبيعية".

وأشار إلى أنه لا يوجد صورة متكاملة عن التحديات التي تمر بها مصر أو المنطقة العربية حتى الآن، ومازالت الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات المختلفة.