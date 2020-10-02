يوسف الحسيني ردا على مهاجمي القائمة الوطنية: "يا أهلا بالمعارك"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، تعليقا على الهجوم على القائمة: "يا أهلا بالمعارك"، مشيرا إلى أن الانتخابات بطبيعتها يوجد بها تنافس، وهذه هي طريقة العمل السياسي، ومن الطبيعي وجود مواجهات بين التحالفات.

وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القائمة تضم 12 حزبا، وتضم برامج وتوجهات سياسية مختلفة، وحرصت على التعددية في تمثيلها، لافتا إلى أنهم حرصوا على تمثيل أحزاب المعارضة، مثل التجمع، والإصلاح والتنمية، ومصر الديمقراطي.

وتابع المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، أن التعددية في التحالف هي نقطة قوة له، موضحا أنه تم الحفاظ على وجود شباب ونساء ومسيحيين، لكي يكتمل التنوع في القائمة.

وأشار إلى أنهم اختاروا 10 شخصيات من أسر شهداء الضباط والمجندين، لكي يمثلوا هذه الفئة من المجتمع، مشددا على أنه تم اختيارهم بمواصفات معينة لكي يكونوا قادرين على التمثيل في البرلمان، لافتا إلى أن الاختيار لم يكن عشوائيا.

وشدد "الحسيني"، على حرصهم على وجود حياة سياسية سليمة قائمة على التنوع، موضحا أن جزءا مما حدث في ثورة يناير و30 يونيو، كان عدم وجود حياة سياسية سليمة، ولذلك حرص القائمون على القائمة على جود تنوع من كل فئات المجتمع فيها.

وعن معارضة من لم يلتحقوا بالقائمة، قال: "دي مش سياسة، ده كلام فاضي، خلينا نتناقش، ونشوف إيه اللي ممكن نوصل له".