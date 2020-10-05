تكريم أسر شهداء وضحايا العمليات العسكرية والأمنية

عقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة اجتماعها الثاني، اليوم الإثنين، بمقر الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقالت الغرفة، في بيان صحفي، اليوم، إن اللجنة استعرضت العديد من الموضوعات والملفات الهامة حيث تمت الموافقة على إبرام التعاقد مع شركة أماديوس لربط نظام الحجز الخاصة بها مع البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، إضافة إلى المشاركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار في الدراسات الخاصة بتحديد فجوة تأهيل العاملين في قطاع السياحة من خلال تحديد البرامج التأهيلية المتطلبة لكل وظيفة في القطاع وتحديد الحد الأدنى من المهارات الإلزامية لدخول سوق العمل فى القطاع السياحي.

وأشارت الغرفة إلى أنه تمت الموافقة أيضا على مشاركة الغرفة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في إعداد الدراسات اللازمة للتعديلات المقترحة للقانون رقم 85 لسنة 1968 والخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، إضافة إلى الموافقة على تكريم أسر شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية من خلال تقديم حزمة من الامتيازات لأعضاء الصندوق الخاص بهم، وتجديد الدعم اللوجيستي الذي تقدمه الغرفة لأعضاء الأطقم الطبية التي تتولى إجراء اختبارات P.C.R وفحص السائحين القادمين إلى مطارات (البحر الأحمر – مرسى علم – شرم الشيخ – طابا).

كما وافقت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة على الآلية الخاصة برد مستحقات بعض الشركات السياحية لدى صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وصندوق الحج والعمرة عن موسم عمرة 1440 هجرياً وما قبله من مواسم، دعماً للشركات فى هذه الظروف، واستكمال ميكنة كافة خدمات وأعمال الغرفة بحيث يتم الانتهاء منها جميعاً بنهاية العام الجاري.