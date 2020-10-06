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حلف الناتو يدعو تركيا للتخلي عن منظومة "إس 400" الروسية

"أنقرة" تسحب سفينة تنقيب.. و"نيقوسيا": تطور إيجابي

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 محمد حسن عامر، ووكالات
07:04 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
سفينة التنقيب التركية يافوز تنسحب من «شرق المتوسط»

سفينة التنقيب التركية يافوز تنسحب من «شرق المتوسط»

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أمس، تركيا إلى إيجاد حل بديل عن منظومة «إس 400» الروسية. وقال «ستولتنبرج»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو: «إننا فى الناتو قلقون من حصول تركيا على نظام إس 400، ما أدى إلى فرض عقوبات عليها»، مضيفاً: «هذا النظام لا يمكن أن يكون ملائماً للناتو. أدعو تركيا لأن تجد حلاً بديلاً». وبخصوص التوترات فى شرق المتوسط، أوضح أنه جرت إقامة «لجنة لتخفيف التوترات وتجنب حوادث محتملة».

وسحبت تركيا سفينة التنقيب التى كانت تعمل قبالة سواحل جزيرة قبرص، أمس، فى خطوة وصفتها نيقوسيا بالإيجابية، فى ظل ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين، على خلفية تنقيب أنقرة عن النفط والغاز فى المناطق المتنازع عليها شرقى المتوسط. وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، نقلاً عن موقع «رفينيتيف» المتخصص فى حركة الملاحة أن السفينة «يافوز» غادرت المنطقة التى كانت تعمل بها جنوب غربى قبرص ووصلت إلى الساحل التركى. وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة يافوز رُصدت قرب ميناء «تاشوجو» التركى فى إقليم مرسين صباح أمس بعد أن أبحرت أمس الأول من منطقة إلى الجنوب الغربى من قبرص.

وكان من المقرر أن تغادر السفينة المنطقة الواقعة جنوب غرب الجزيرة المقسمة بعد أسبوع، فى خطوة تشير إلى تفاعل أنقرة مع الضغوط الدولية التى مورست عليها. وبدأت السفينة «يافوز» العمل أول مرة شرقى قبرص فى يوليو. وجرى تمديد أحدث مهامها إلى الجنوبى الغربى من الجزيرة حتى 12 أكتوبر فى خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية.

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