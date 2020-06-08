الجيش الليبي: تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن تدخل إحدى الدول بحلف شمال الأطلسي عسكريًا في ليبيا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتأكد للجميع أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا دون أن يكون لحلف الناتو أي مصلحة في هذا".

وأضاف أن التدخل التركي يهدد أمن المنطقة وليس أمن ليبيا فقط: "كما نذكر بأن سلامة ووحدة ليبيا أمن لا تفرقة فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قواته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة أمام مساعي احتلال أرضنا وسندافع عن أرضنا ضد العدوان التركي، الذي يسعى إلى ضرب استقرار البلاد والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة".

وتابع: "بعد إعادة انتشار الجيش الوطني واستجابته للنداءات الدولية ودخول ميليشيات الوفاق وإرهابيي أردوغان في بعض المدن بالغرب الليبي أعملوا فيها القتل والإعدام والتخريب والسرقة ولم يسلم منهم لا بشر ولا حجر ولا أحياء ولا أموات ولا حيوان، ما ترتب عليه تهجير السكان، وكل هذه الجرائم كانت نتيجة مباشرة للغزو التركي لأرضنا، وهذا التدخل انتهاك صريح للقانون الدولي".

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل بكل قوة وحزم لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع الأصدقاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة.