عصابة "100 وش" تستولى على 12.5 مليون من حساب رجل أعمال بـ"بطاقته"

إن كنت تابعت مسلسل "100 وش"، الذي عُرض قبل أشهر، واندهشت من قدرة عصابة "عمر وسكر"، على الاستيلاء على ملايين الجنيهات، من حساب أحد الأثرياء، لك أن تعلم أن هذه الوقائع تكررت، في أغسطس الماضي، داخل أحد البنوك بمحافظة المنوفية.

استولت عصابة مكونة من 17 شخصا، على 12.5 مليون جنيه، من حساب رجل أعمال شهير، بالاشتراك مع موظفين فى البنك، بعد تمكنهم من استخراج بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه، لكنها كانت بصورة حاملها، الذي توجه إلى البنك، وتمكن من تحويل ملايين الجنيهات إلى حسابات أخرى.

التحريات والتحقيقات كشفت الواقعة، بورود معلومات لدى أجهزة الأمن، بتدوين اسم واحد لرجل أعمال على بطاقتي تحقيق شخصية، وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة، وبتطوير التحقيقات معهم، اعترفوا بالواقعة وبتسهيل حصول شخص آخر على بطاقة رجل الأعمال، حيث استخرجها من القاهرة.

التحريات أيضا توصلت إلى أن المستخدم الثاني لبطاقة رجل الأعمال، هو أحد عناصر تشكيل عصابي يحترف عناصره التزوير والتلاعب، تقوده "سهير"، التى غادرت السجن قبل أشهر قليلة، بعد قضاء عقوبة 10 سنوات في جناية تزوير واستعمال محرر رسمي، ورغبة منها فى إعادة نشاطها، تمكنت من استخراج بطاقة أخرى باسم "سهر".

"سهير" قادت التشكيل مع زوجها المسجل خطر والسابق اتهامه فى قضايا جنائية، وآخرين، وتولت هي مهمة جمع بيانات رجل الأعمال الشهير، وتواصلت مع موظفين بالبنك، واتفقت معهم على سحب أموال من حسابه، ببطاقة رقم قومي سليمة البيانات، لكن بصورة مختلفة.

في أغسطس الماضي، اجتمعت "سهير" بعناصر تشكيلها.. واتفقوا على أن يتوجه أحدهم ببطاقة رجل الأعمال إلى البنك، وإجراء عمليات بنكية على الحسابات الجارية والشهادات المودعة لدى البنك، وحدث ذلك بالفعل.

التحريات والتحقيقات كشفت أن رجل الأعمال "المجني عليه" أودع فى البنك مبلغ 10 ملايين جنيه "شهادات"، في يونيو الماضي، وكان فى رصيد حسابه الجاري 2.5 مليون جنيه، وتمكن التشكيل العصابي من الحصول على بياناته واستخراج بطاقة بها، فى شهر يوليو الماضي.

وفي أغسطس الماضي، توجه أحد عناصر التشكيل إلى البنك، وفكّ الشهادات المقدرة بـ 10 ملايين جنيه، وحوّل منها 8 ملايين جنيه إلى حساب "سهير"، ووزع باقي مبلغ الشهادات بالإضافة لـ 2.5 مليون جنيه على حسابات أخرى بإجمالي 4.5 مليون جنيه، وهي المبالغ التى أنفقها عناصر التشكيل بالكامل.

واستكمالا للمعلومة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 16 من أفراد التشكيل، وعلى رأسهم "سهير" وزوجها، وعثرت الأجهزة الأمنية فى منزلها على عشرات أختام شعار الجمهورية المُقلدة لعشرات الجهات الحكومية، كما عثرت على مبالغ مالية، ووثائق أخرى، فيما تكثف جهودها لضبط متهم هارب.

المحامي سامح راغب

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون للجهات المختصة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وحضر المحاميان سامح راغب والدكتور ماهر مقار، وكيلا رجل الأعمال المجني عليه، وطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات فى القضية، حتى يتمكن وكيلهما من الحصول على أمواله المتحفظ عليها لدى حساب "سهير"، الذي أُصيب بوعكة صحية، وحضر من الخليج، حيث كان يقيم هناك.