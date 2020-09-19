جهود "الداخلية"خلال أسبوع.. أبرزها ضبط1671 قضية تهرب ضريبى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (354) متهم ، وبحوزتهم (18) قطع أسلحة نارية ، وعدد (31) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ضبط (22) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (20) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3229) حكم قضائى متنوع.

ضبط (460) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع وإصابة (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادلهما إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط عدد (13) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القليوبية – البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات (33) قطعة سلاح (رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15500 قرص مخدر) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (513) قطعة سلاح نارى (56 بندقية آلية – 93 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 32مسدس– 332 فرد محلى الصنع – 1002 طلقة مختلفة الأعيرة – 1306 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (1 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 3 مسدس صوت – 5 بندقية رش - 427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (14) تشكيل عصابى ، ضموا (30) متهماً ، إرتكبوا (53) حادث سرقة متنوع.

ضبط (134) قضية أحداث.

إعادة (8) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (37) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (53) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (380354) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1511) حكم جناية.

(139623) حكم حبس.

(185929) غرامة.

(53291) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (8593 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

ضبط (163) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1991 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (268785) جنيه.

ضبط (17) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (24420 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8413) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1091,459) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (285) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (262,548) طن ، وكذا ضبط (80) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (89,270) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (77627) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (56845543) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

ضبط (1671) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (161) قضية ضرائب عامة، كشف (218) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (202) قضية فى مجال الجمارك ، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (412) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (441) حكم قضائى، (206) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (12) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، (8) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام، طلب رشوة، غسل أموال، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1300770720 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1384) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8 متهمين) إرتكبوا (4) وقائع متنوعة.

قضايا المصنفات:

ضبط (106) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (386) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (917) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (156) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (107) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (400) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6086) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (146) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (2078) محل مخالف لمواعيد الغلق.

غلق (5) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 16834 سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1039) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1098) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (391,709 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (167205,399كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19,644 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (43,217 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو، وزنت (2,419 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (618جرام).

عدد (38703) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضية بإجمالى (8) متهم .. بمضبوطات بلغت (2,785طن).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (245619) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (37452 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 61 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5922 موقف عشوائى).

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (59) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2439) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.