التحالف العربي: إحباط هجوم حوثي إرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه أحبط "هجوما إرهابيا وشيكا" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، أنه اكتشف ودمر زورقا ملغوما ومسيرا، عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وكان طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية، استهدف قبل نحو أسبوع مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وفي قرية الباطن بصرواح أيضا، دمر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

كان التحالف، أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأضاف التحالف، أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما كانت مقاتلات التحالف، شنت غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية.