باحث: جماعة الإخوان تتعاون مع الحوثي في اليمن للسيطرة على صنعاء

قال محمود بسيوني، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنسق الحوثيين، مشيرا إلى أن هناك لقاءات تمت بدعم المخابرات التركية بين جماعاتي الحوثي والإخوان؛ لتقسيم اليمن، وحصول الجانب الذي تدعمه أنقرة على مكاسب سياسية في صنعاء، ومحاولة السيطرة عليها.

وأضاف "بسيوني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن تيار الإصلاح التابع للإخوان في اليمن يحاول السيطرة على مناطق مآرب وشبوه والمهرة وحضرموت، وصولا إلى منطقة تعز؛ بسبب غناء هذه الأماكن بالنفط والغاز.

وتابع الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "تحاول كل من قطر وتركيا وإيران تقسيم الدول من خلال جماعة الإخوان الخائنة لأي وطن من أجل تحقيق مصالحها؛ فالإخوان متعاونين مع المذهب الشيعي ممثل في الحوثيين، رغم أنهما يقولون أنهم أتباع المذهب السني، ويحاولون تقسيم العالم العربي، وظهر ذلك في تغريدات الناشطة الإخوانية توكل كرمان التي تقول أن العالم سيشهد تقسيم السعودية".

وعلق "بسيوني" على قبض فرنسا على إمام مسجد بتهمة دعم الإرهاب، قائلًا: إن هناك نوبة استيقاظ ضد الإرهاب موجودة في باريس، باعتبارها الدولة الأقوى في الاتحاد الأوروبي، وتواجه تنظيم الإخوان والتيارات العنيفة المبنية على تأثير القوات الراديكالية، من أجل دعم الدولة الفرنسية، وسط وجود عمليات من الذئاب المنفردة بها، ولم تشعر باقي دول القارة بالإرهاب، رغم أنن خطره يحيط بها.

وأشار محمود بسيوني، إلى أن فرنسا تصنع لنفسها حاجزًا لحماية أجيالها القادمة من إرهاب الإخوان، وسيطرتهم على الجمعيات الخيرية بها، والمدعومة من خلال قطر، التي تحاول إيجاد فكر مناهض للدولة الفرنسية، لافتًا إلى متابعة باريس لنشاط الأئمة القادمين من تركيا المنتمين لجماعة الإخوان، ويروجون لأفكار داعشية، تستهدف المهاجرين من دول المغرب العربي، مشددًا على أن هذا خطر شديد على الدولة، التي أصبحت منبع الإرهاب في أوروبا.