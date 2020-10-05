طبيب "ترامب": سنبقى متفائلين بحذر.. ننتظر أسبوعا للاطمئنان عليه

قال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الأفضل أن نُرسل المواطنين المرضى إلى بيوتهم في أسرع وقت، إذا كان الأمر مؤمن بالنسبة لهم، حيث إن الأمر إذا لم يكن مؤمن بالنسبة لهم، سيكون خطر على حياتهم الشخصية، وخطر على من حولهم، موضحًا أن ترامب، حصل على ضمانات أنه يمكنه أن يعود للبيت الأبيض.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن ترامب سيخضع للعلاج في القسم الطبي بالبيت الأبيض، وهناك أطباء وممرضون أكفاء هناك، كما أن الوحدة الطبية في المستشفى العسكري، ستستمر في دعم هذا الفريق، موضحًا أن الرئيس أمس كان محاطًا بالعديد من الموظفين الأطباء والأمن وكلهم يلبسون الأقنعة.

وتابع: "بالأمس فريق الأمن كان خاضعًا للفخص ولوقت قصير وعملنا مع الخبراء حتى نقدم لهم بعض النصائح حتى يبقى كل شيء بشكل أمن في البيت الابيض بالنسبة للرئيس ومن حوله ونتطلع أن يقوم بمهامته وواجباته في المكتب، كله يتماشى مع فعلناه هنا في الأيام الأخيرة"

وواصل: "سنبقى حذيرين أو متفائلين بحذر ومستيقظين لأننا الآن ندخل في مرحلة غير معروفة حيث حصل المريض على الجرعات والدواء وننظر إلى نهاية هذا الاسبوع وإذا وصلنا إلى الاثنين وبقى لنفس التحسن فاننا بكل تأكيد سنعلن أن ترامب سيكون مؤمن تماما ولكن سيحصل على الرعاية الطبية 24 ساعة يوميا في البيت الأبيض".

وظهر ترامب 74 عاما، وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أمريكا.. أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.