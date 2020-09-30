عاجل.. انطلاق المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن

انطلقت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتقدم كل من ترامب وبايدن بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى، وتم رفض معظمها.

وطلبت حملة ترمب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأصدر مدير الاتصالات في حملة ترامب، تيم مورتو، بيانًا أشار فيه إلى أن "موظفي بايدن وافقوا قبل أيام على فحص ما قبل المناظرة لسماعات الأذن الإلكترونية، لكنهم تراجعوا اليوم فجأة ورفضوا".

كما ذكر تقرير "فوكس نيوز" أن حملة بايدن تقدمت بطلب للحصول على استراحة مرتين كل 30 دقيقة خلال المناظرة والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة من دون الإعلانات، وبحسب ما ورد في التقرير رفضت حملة ترمب هذا الطلب.

وقال مورتو في بيانه: "طلبت حملة بايدن فترات راحة متعددة أثناء المناظرة، وهو ما لا يحتاجه الرئيس ترمب، لذلك رفضنا هذا الطلب".

وأضاف: "مع سنواته الـ 47 كسياسي فاشل في واشنطن، ما مقدار المساعدة التي يريدها بايدن؟".

وأنكرت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، أن المرشح الديمقراطي طلب فترات راحة كل 30 دقيقة، كما صرحت بأنه لن يمتثل لطلب فحص سماعة الأذن. وقالت للصحافيين "بالطبع هو لا يرتدي سماعة أذن".

وتابعت: "إذا كنا نلعب تلك اللعبة ، فأنت تعلم أن فريق ترمب طلب من مدير المناظرة عدم ذكر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال المناظرة".

وفي أغسطس، أخبر ترمب صحيفة "واشنطن اسكايمنر" أنه كان يدعو لإخضاعه وبايدن لاختبارات تعاطي المنشطات قبل المناظرة.

وعلق: "انظر لقد شاهدته ضعيفا في المناظرات مع كل الأشخاص المختلفين. ولكن ضد المرشح بيرني ساندرز كان طبيعيًا. كيف يحدث ذلك".

وشارك بايدن في 11 مناظرة خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي.

وذكر ترامب أنه رأى اختلافًا ملحوظًا عندما انخرط بايدن في مناظرة فردية مع السناتور الاشتراكي ساندرز في منتصف مارس مقارنة بالمناظرات الأخرى.