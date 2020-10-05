الفرقاء الليبيون يدعون إلى دعم مسار حوار بوزنيقة: حقق نتائج إيجابية

دعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المشاركان في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين، والمشاركة في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى دعم مسار بوزنيقة "الذي حقق نتائج إيجابية".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن عضو مجلس النواب الليبي إدريس عمران، في كلمته باسم الوفدين خلال مؤتمر صحفي اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، أكد أن جلسات الحوار التي استضافتها المغرب سادها جو إيجابي وروح التفاؤل، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا، مؤكدا أن هناك إصرارا على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب وقت.

وأضاف عمران، أن أعضاء المجلسين حاولوا من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية استنزفت الكثير من الوقت والجهد وأضاعت الكثير من الفرص.

وجدد الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على تيسير سبل الحوار الليبي، وإتاحة كل الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافقات هامة.