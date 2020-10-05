عقيلة صالح يبحث مع السفير الأمريكي توحيد مؤسسات ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في اجتماعهما بالقاهرة، الاثنين، توحيد مؤسسات ليبيا، بحسب ما ذكرت مصادر للعربية.

وأكدت المصادر الاتفاق بين عقيلة والسفير الأمريكي على "فرض رقابة دولية على البنك المركزي الليبي".

وأفادت المصادر أن "واشنطن هددت بفرض عقوبات على من يعطل المؤسسات الليبية".

وأشارت إلى أن أميركا تدعم "توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا".

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته خلال المؤتمر الوزاري حول ليبيا في برلين أنه لا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات، وأن تصبح مصدراً للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

وقال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الاثنين، إن بلاده أبلغت داعمي الأطراف الليبية بضرورة وقف تصدير السلاح، مشدداً على ضرورة إجراء المباحثات الليبية في إطار الأمم المتحدة.

وميدانيا، اندلعت اشتباكات مسلحة، الاثنين، في منطقة السواني بالعامة طرابلس بين ميليشيات من مدينة الزاوية وأخرى من الزنتان موالية لآمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي، وكلتاهما تتبعان قوات حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة.

وعقدت ألمانيا، الاثنين، اجتماعا وزاريا افتراضيا حول ليبيا يعرف بـ"مؤتمر برلين 2"، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي أطراف النزاع في الدولة المغاربية.

ويهدف الاجتماع لتكثيف جهود المجتمع الدولي لحل أزمة ليبيا، وللضغط من أجل عودة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، ومنها وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، والوصول لحل سياسي.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر برلين، أكد غوتيريس ضرورة وقف تهريب شحنات الأسلحة وكل أشكال الدعم العسكري إلى ليبيا فورا.

ودعا كذلك الليبيين إلى وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي، مشيرا إلى أن مليون ليبي يحتاجون مساعدات إنسانية وأن أكثر من 425 ألف ليبي نزحوا بسبب الصراع.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هناك أسبابا "لإبداء تفاؤل حذر بشأن الأزمة في ليبيا".

وأشار ماس إلى وجود مؤشرات لدى طرفي النزاع في ليبيا للانتقال من الحل العسكري الى الحل السياسي.