أديب عن دعوات زملكاوية للتظاهر: "مش هتغيروا قرار اللجنة الأولمبية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حرمان اللجنة الأولمبية رئيس نادي الزمالك من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، يعني أنه لن يستطيع حضور المباريات أو الاجتماعات أو التوقيع على أي قرار، مشيرًا إلى أنه إذا حضر أي مباراة للفريق، فسيعتبر خاسرًا.

ورصد أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ما أسماه بظاهرة "التشنج الرياضي"، في الأيام الماضية، حيث طالب بعض مشجعي الزمالك، بتنظيم مليونية، بينما طالب آخرون بالتجمع أمام باب النادي يوم الأربعاء: "الوضع ده مينفعش لأن في قانون وآليات للمراجعة، لأن في قانوني طويل، وفي مركز التحكيم،، وبعدها المحكمة الرياضية الدولية".

أديب يحذر: درجة حرارة التعصب الرياضي بتعلى يوم عن يوم

ووجه أديب، رسالة للمطالبين بتنظيم مليونية، قائلًا، إن حب النادي شيء عظيم، لكنه لن يغير من قرار اللجنة الأولمبية شيئًا: "الموضوع ممكن يوصل للمحكمة الرياضية الدولية، مصر فيها مسار قانوني، ونبرة التصعيد عليت عند الأهلي والزمالك والمصري وغيرهم من الأندية، ودرجة حرارة التعصب الرياضي بتعلى يوم عن يوم".

وأردف، أن مصر عانت مرارًا وتكرارًا من أحداث مؤسفة جدًا بسبب التعصب الرياضي، وصلت إلى حد القتل وسفك الدماء، ويتوقف الجميع أمامها بكثير من الحزن والتفكير: "بلاش فكرة المليونية".