خبير: منتدى شرق المتوسط يدل على حسن إدارة مصر لمواردها الاقتصادية

شهدت مصر الفترة الماضية، التوقيع على تحول منتدى غاز شرق المتوسط، لمنظمة حكومية دولية، بمشاركة 7 دول.

وقال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن تحول منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية دولية، يؤكد ريادة مصر الإقليمية يوما بعد يوم، من حيث حماية مصالحها والحفاظ على مواردها الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتقافية، تتويجا لحسن إدارة مصر الاستراتيجية لمواردها الاقتصادية، حيث أن اكتشافات غاز شرق المتوسط زادت من توتر العلاقات السياسية بين الدول المطل على هذا الجزء من البحر المتوسط، وكان لابد لقيادة حكيمة في المنطقة، أن تنظم استغلال هذه الاستكشافات بين الدول الأعضاء، عن طريق المنظمة، من خلال بروتوكولات واتفاقيات دائمة ترعاها المنظمة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن إعلان هذه المنظمة، حتى تعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة، وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، التي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.

وأشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط، سيحترم بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية، وفقا للقانون الدولي، ويدعم جهودهم لاستثمار احتياطياتهم واستخدامهم البنية الأساسية الحالية والمستقبلية للغاز، من خلال التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة، بما فى ذلك المستثمرين، وأطراف تجارة وتداول الغاز، ومؤسسات التمويل.

ولهذا الغرض أنشأ المنتدى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في نوفمبر 2019، كمنصة حوار دائمة بين الحكومات وأطراف الصناعة.

ولفت كامل، إلى أن المنظمة ستساهم فى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمى، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة.

كما أنه مفتوح لتقدم أى دولة فى شرق المتوسط لطلب عضويته، ولتقدم أى دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية لطلب الانضمام له كمراقب، طالما تبنوا قيم وأهداف المنتدى، وشاركوه الرغبة فى التعاون من أجل رفاهية المنطقة بأسرها.

يذكر أن غاز شرق المتوسط كان سببا تدخل تركيا في ليبيا في وتوتر الاجواء في منطقة شرق المتوسط وصلت لاحتمالية نشوب حرب بين عسكرية في المنطقة على أرض ليبيا طمعا في غاز شرق المتوسط الا أن جهود مصر السياسية والتي تشمل اتفاقياتها مع قبرص واليونان وانشاءها لمنتدى غاز شرق المتوسط وتحوله لمنظمة دولية قد قطعت الطريق أمام هذا التوتر في المنطقة.

كما أنه يأتي المنتدى تتويجا لجهود قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري الذي يحافظ وينمي ويدير ادارة استراتيجيه حكيمه وواعية لموارد مصر الاقتصادية بشكل متميز.