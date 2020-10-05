عباس كامل يلتقي سفيري الولايات المتحدة في ليبيا والقاهرة

التقى اليوم الوزير عباس كامل، بكل من ‏السفير الأمريكي في ليبيا، والسفير الأمريكي في القاهرة، وقد تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وكيفية دعم الفرقاء الليبيين ‏للخروج من الأزمة الراهنة.

وتناول اللقاء أيضًا سبل المضي قدما في الإسراع بالحل السياسي، وتوحيد المؤسسات ‏وإعادة تصدير النفط وتوزيع عائداته بشكل عادل، فضلا عن الجهود المصرية المستمرة تجاه حل الأزمة الليبية، والتي كان آخرها اجتماعات الغردقة التي تمت نهاية الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.