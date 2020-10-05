عباس كامل يلتقي سفيري الولايات المتحدة في ليبيا والقاهرة
كتب:
الوطن
10:30 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
عباس كامل مع سفيري أمريكا بالقاهرة وليبيا
التقى اليوم الوزير عباس كامل، بكل من السفير الأمريكي في ليبيا، والسفير الأمريكي في القاهرة، وقد تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وكيفية دعم الفرقاء الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة.
وتناول اللقاء أيضًا سبل المضي قدما في الإسراع بالحل السياسي، وتوحيد المؤسسات وإعادة تصدير النفط وتوزيع عائداته بشكل عادل، فضلا عن الجهود المصرية المستمرة تجاه حل الأزمة الليبية، والتي كان آخرها اجتماعات الغردقة التي تمت نهاية الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.