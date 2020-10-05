درويش: معظم أعضاء "الأولمبية" زملكاوية.. وعقوبة ساسي لم تعلن بشكل رسمي

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن ما تردد عن إيقاف التونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط بنادي الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، هو عقوبة مسربة وليست معلنة رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "فرجاني سيتعرض لهذه العقوبة وفقًا للمادة 23 من لائحة العقوبات في الاتحاد، حيث أدانه تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري، وفي الغد سيجرى الإعلان عن العقوبة".

وتابع، أنه سيجرى إيقاف إمام عاشور لمدة مباراة واحدة بعدما تشاجر وتلفظ بألفاظ استفزت الجهاز الفني ولاعبي النادي المصري، وبالتالي فإن مراقب المباراة كتب ما حدث في تقريره.

وأكد، أن المستشار أحمد حافظ رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة التحقيق في اللجنة الأولمبية، هو من أصدر توصية بإيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، حيث رفع تقريره إلى اللجنة الأولمبية: "معظمهم زملكاوية وده باعتراف رئيس الزمالك نفسه".

وشدد، على أن اللجنة لم تتعامل بأهواء أو بأمور شخصية لكنها تعاملت وفق شكاوى مقدمة من رئيس لجنة الحكام المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس النادي الأهلي ونائب رئيس نادي الزمالك وأعضائه السابقين وبالتالي رفع الأمر إلى المستشار أحمد حافظ الذي اتخذ القرار.

وأردف: "رئيس الزمالك مجمد بداية من اليوم ولا يحق التصرف في أي أمر في النادي أو التوقيع أو مزاولة النشاط أو ممارسة اختصاصاته وفقًا للقانون".