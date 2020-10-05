وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية "ذكريات الكرنك" في الأوبرا

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى، والفنانة شيرين رضا، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاحتفالية الفنية المبتكرة، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر تحت عنوان ذكريات الكرنك.

وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة، للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا، وأقيمت على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

قالت عبدالدايم، إن التجربة المميزة التى نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا، وأن إبداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين.

وأشادت بفكرة الاحتفالية، وأسلوب تنفيذها الذي أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية، سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للأجيال.

وتابعت أن تواصل الاحتفاء بمحمود رضا، يأتي تعبيرا عن عرفان الوطن، بجهود رموزه من أيقونات القوى الناعمة، الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لأرض مصر، ونجحوا فى التعبير عن هويتها المتفردة.

وكانت وزيرة الثقافة، أهدت اسم محمود رضا درعا تذكاريا تكريما له، وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا، ودرعا آخر للفنانة العظيمة فريدة فهمى، وذلك قبل بدء الاحتفالية التى قدمهتا فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى، أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية، المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائى الشهير "غرام فى الكرنك"، من إخراج على رضا، الذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا"، عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، وتم أدائها من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل، التى تجلت فى تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.