حكاية محام قتل زوجته أمام طفليهما في الشرقية.. والمحكمة: إعدام

خلاف أسري بسيط بين زوجين، انتهى بجريمة قتل مروعة للزوجة أمام طفليها داخل منزل الزوجية في الشرقية، ثم اصطحب الطفلين وتركهما في منزله والدته وفر هاربًا، ساعات قليلة وحاولت الأم الاتصال بنجلها، فوجدت هاتفه مغلقًا فاصطحب طفليه وذهبت لتوصيلهما إلى والدتهما فوجدتها جثة هامدة.

في عام 2019 بشارع فاروق بالزقازيق، وقع الحادث المروع التى راح ضحيته الزوجة "أميرة. م" 30 سنة حاصلة على ليسانس آداب قسم فرنساوي على يد زوجها المحامي "أ. ع" 39 سنة.

وظل المتهم رهن الحبس الإحتياطي، المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، حتى صدر عنها حكمًا بجلسة اليوم، بإحالة أوراق المتهم إلي مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى السيد ومحمد فتحى، وسكرتارية وائل عيد.

أحداث الجريمة سجلتها محاضر الشرطة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث قتل بناحية شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق، وقيام مواطن بقتل زوجته بعد أن سدد لها طعنات.

وانتقل الرائد حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول، والعميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة.

وتبين قيام "أ. ع" 39 سنة حاصل علي ليسانس حقوق، بقتل زوجته "أميرة م م س" 30 سنة، حاصلة على ليسانس أداب قسم فرنساوي، بسبب خلافات زوجية بينهما، ولاذ المتهم بالفرار، وبعد 24 ساعة من الحادث، وتكثيف التحريات من ضباط مباحث قسم أول الزقازيق.

وردت معلومات للرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث قسم أول، بأن المتهم يحوم حول المنزل لكي يحصل على نقود ويهرب، فأسرع علي الفور بسيارته الملاكي وألقي القبض عليه.

تم إحالته للنيابة العامة، التى باشرت التحقيق معه، برئاسة أحمد سلام، مدير نيابة اول الزقازيق النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وانهار المتهم وطالب مشاهدة أبنائه أولا، ثم اعترف بتفاصيل ارتكابه الجريمة، معللا ذلك بسبب تشاجرهما ليلة الحادث وتراشق كل منهما بالألفاظ فانهال عليها بالضرب وتخلص منها وترك المنزل ولاذا بالفرار.

وقررت النيابة اصطحابه لإجراء معاينة تصورية للحادث، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ثم أحالته للمحاكمة الجنائية.