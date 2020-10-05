الجزائر تعتزم تأسيس شركة طيران جديدة للرحلات الداخلية

قال وزير النقل الجزائري لزهر هاني، إن الحكومة تعتزم إقامة شركة للنقل الجوي الداخلي، من أجل تخفيف العبء عن الناقلة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية.

يأتي ذلك بعد أن قالت السلطات في أغسطس، إنها ستسمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات للنقل الجوي والبحري، في إطار إصلاحات اقتصادية ترمي إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز.

وحث الرئيس عبدالمجيد تبون حكومته مرارا، على تحسين خدمات النقل الجوي في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.

وأبلغ هاني الإذاعة الرسمية "ليس بإمكان الشركة الجزائرية للنقل الجوي تغطية كل المطارات الداخلية،" مضيفا أن إنشاء شركة جديدة "سيسمح بالتكفل الأمثل لنقل المواطنين عبر أرجاء البلاد".

وقال إن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع النقل الجزائري سيساعد على تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة.

وتابع "فتح الاستثمار في النقل بما فيه النقل الجوي أمام الشركات الخاصة هو قرار سياسي تفرضه التحولات الاقتصادية الراهنة."