أديب مشيدا بهدف زيزو في سموحة: "الكرة وهي ماشية راحت يمين بعدين شمال"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته، بتأهل الزمالك، إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد انتصاره الصعب على سموحة، مشيدًا بأحمد السيد زيزو صاحب هدف الفوز.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "زيزو طوح حتة كورة وجاب حتة جول، الحمد لله عدينا، الكرة وهي ماشية، راحت يمين بعدين شمال، فيها لولبية غير عادية".

وحقق الزمالك تأهلًا مثيرًا لربع نهائي بطولة كأس مصر عقب انتصاره على سموحة، بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وافتتح صلاح محسن أهداف سموحة في الدقيقة 55 بتسديدة متقنة من الجانب الأيسر، سددها بيمناه في الشباك، قبل أن يدرك إمام عاشور هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 81 بتسديدة اصطدمت بقدم مدافع سموحة وسكنت شباك الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 114 أطلق أحمد سيد زيزو تسديدة يسارية متقنة سكنت شباك الحارس الهاني سليمان، ليسجل هدفا قاتلا قاد به الفارس الأبيض لربع نهائي كأس مصر.

ويواجه الزمالك نادي مصر، والذي أطاح بوادي دجلة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء شوط الأول هادئا من جانب الفريقين، وسط تفوق للزمالك على الفريق السكندري بفضل خطورة أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 11 مرر محمد الترهوني الكرة إلى حسام حسن خلف عبد الله جمعة، لكن تدخل الونش في الوقت المناسب وشتت الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 17 سدد طارق حامد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بخط الدفاع.

وفي الدقيقة 21 أرسل حازم إمام عرضية على رأس أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، سددها بجانب القائم الأيسر في أخطر فرص الشوط الأول.