"زيزو بـ100 وش" بعد تعرضه لحادث: طلبت ساندوتش وعصير وأنا على الأرض

كشف الفنان الكوميدي حسن أبو الروس، صاحب شخصية "زيزو الطيار" التي قدمها في مسلسل "بـ100 وش"، تفاصيل تعرضه لحادث اليوم، والذي تسبب في إصابة بالغة له، نقل على إثرها المستشفى، عن طريق سيارة إسعاف، لعمل الأشعة واتخاذ اللازم.

وقال إن سبب وقوع الحادث هو مواصلته تقمص شخصية "زيزو"، وحين كان ينقل متعلقاته إلى مكتب في مكان جديد، حاول البعض مساعدته فقال لهم: "عايزين تساعدو زيزو اللي الناس كلها تلاميذه! سيبولي المكتب هشيله لوحدي"، قبل أن تسقط "كنبة" ثقيلة على ذراعة ليحدث قطع في عضلة "الباي سيبس"، "فجأة دراعي بقى من غير باي سيبس، ببص عليها لقيتها طلعت فوق".

وأضاف "أبو الروس" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحيطين به حاولوا الاطمئنان عليه سريعًا، ليجدوه يمارس هوايته في "الهزار"، قائلًا: "قولتلهم أنا كويس اتطمنوا على الكنبة"، ولكنهم صمموا على طلب سيارة إسعاف، ليطلب هو شيء أخير على طريقته الكوميدية قبل ذهابه للمستشفى حينا سأله أصحاب الكافيهات الموجودة حوله "انت محتاج حاجة؟" ليرد: "آه أنا عايز ساندوتش وعصير، وطلبت الأوردر وكلته وأنا على الأرض".

كما أشار الفنان الكوميدي، إلى أنه تعامل مع الأمر بطريقته في المسلسل، حتى بعد وصوله للمستشفى، "الدكتور بيقولي مالك قولتله مالي إيه تعالى أعالجك، أنا المرض لو دخل جوايا يعيا"، ليخفف من وطأة الواقعة التي حدثت، ويطمئن من حوله على صحته.

وأوضح أنه سيجري عملية جراحية في عضلة ذراعه، يوم الإثنين المقبل في مستشفى السلام الدولي، متابعًا: "ياريت كل اللي بيحبني يدعيلي".

وعن الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، أفصح عن تحضيره لكليب غنائي مع فريق المهرجانات "المدفعجية" والفنان أمير عيد، بعنوان "شيكالاستيك"، فضلًا عن بعض مشاريع التليفزيون والسينما التي ما زال يقرأها.