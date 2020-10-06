يوسف الشريف يهنئ الشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الفنان يوسف الشريف الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد عبر حسابه على تويتر.

وكتب الشريف "ستبقى القوات المسلحة المصرية بانتصاراتها وإنجازاتها عبر التاريخ محل فخر واعتزاز لكل المصريين، تهنئة من القلب لكل الشعب المصري العظيم، تهنئة من القلب لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهنئة من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بحلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة".

يوسف الشريف عرض له رمضان الماضي مسلسل "النهاية" والذي لاقى تفاعلا كبيرا مع الجمهور وقت عرضه بسبب تناوله قصة جديدة ومختلفة في حقبة زمانية بعيدة عن عالمنا بـ100 عام، وحقق المسلسل وقت عرضه أعلى نسبة مشاهدة.

وتدور أحداث المسلسل فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، بخاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

وقال يوسف الشريف، خلال لقائه برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، إنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، حرصا على عدم تقديم "مشاهد ساخنة"، لافتا إلى أنه يحرص على ذلك بعد أن نصحه والداه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهما لفيلم "هي فوضى".

وعقب انتهاء الحلقة، وتصريحات الشريف، تصدر الفنان التريند، وبدأت ردود الفعل من زملائه في الوسط الفني نفس الحال على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض.