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النيابة تأمر بإخلاء سبيل بسمة مصطفى

كتب:

هيثم البرعي
01:13 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
النائب العام

النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.

وذكر بيان للنائب العام أن المذكورة اتهمت باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّة وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كورونا، وقضايا أخرى.

وطالعت النيابة العامة حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استنئاف التحقيقات.

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