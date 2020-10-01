بريد الوطن.. حل لي أزمتي في التعيين يا سيادة النائب العام

حصلت على حكم نهائى واجب النفاذ منذ أكثر من عامين ونصف من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى القضية رقم 1222 لسنة 65 ق، بجلسة 27 يناير 2018م، مؤيد بالطعن 2833 لسنة 50 ق س، وذلك بأحقيتى فى التعيين بوظيفة إدارية بالنيابة العامة، طبقاً لقرار النائب العام 1269 لسنة 2014م، تقدّمت بأصل الصيغة التنفيذية للحكم إلى وزارة العدل.. فقامت بإرسال أصل الصيغة التنفيذية إلى إدارة النيابات بالنيابة العامة برقم صادر 268 بتاريخ 3 أبريل 2018م. ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أى إجراء للتنفيذ، لذلك أناشد معالى المستشار النائب العام حمادة الصاوى إصدار قراره الكريم بتنفيذ الحكم، خاصة أنه حكم بات ونهائى.

شريف عادل السعيد إبراهيم الجوهرى- ميت غمر - دقهلية

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