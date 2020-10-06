توفيق ينفي تخفيض أجور العاملين في قطاع الأعمال: توحيد المنح

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن تطوير القطاع لا يقتصر على ضخ أموال ولكنه يشمل التطوير الإداري أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc" أنهم استعانوا باستشاري عالمي في نظم التطوير الإداري بالإضافة لخبراء مصريين واستعرضوا كل لوائح العمل في الشركات تمهيدًا لتطبيق نظم المعلومات المميكنة في الإدارة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على 6 لوائح أساسية منها الموارد البشرية وتم مناقشتها مع 1200 موظف حتى توصلوا على اتفاق على البنود الأساسية وأرسلوا ما توصلوا إليه للشركات واللجان النقابية وطلبوا ملاحظاتهم حول هذه اللوائح.

وأوضح أنه فوجئ بهجوم شديد على اللائحة ونافيًا ما تردد عن إلغاء الأجر المتغير، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك ما يسمى أجر ثابت وأجر متغير "النهاردة فيه حاجة اسمها الأجر الأساسي بتضيف له العلاوات غير المضمومة والعلاوات المضمومة والبدلات وكل ده لن يمس بالعكس، لأول مرة خلينا اللايحة إنها تدي مجلس الإدارة حق إنه يدرس مستوى الأجور في الشركة وإذا لقى بعض الوظايف محتاجة إن الأجور تطلع عشان يحتفظ بالعمالة وينافس الشركات اللي حواليه يعمل دراسة والجمعة العمومية تعتمدها مهما كانت حتى لو وصلت 50%".

وأكد أن بعض الشركات كانت تعطي للعمال منحا متدنية وشركات أخرى كانت لا تعطيهم أصلا وشركات كانت تبالغ في هذه المنح وكانت تحصل عليها بغير وجه حق، مشيرًا إلى أنه تم توحيد هذه المنح على كافة الشركات سواء كانت خاسرة أو من الشركات الرابحة.