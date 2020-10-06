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بـ18.48 جنيه في بنك مصر.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-10-2020

كتب:

امنية سعيد
10:00 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

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