سنتكس: معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تراجعت في أكتوبر

أظهر مسح يوم الاثنين تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر، وهو ما يوقف سلسلة خمسة أشهر متتالية من التحسن، وذلك في مؤشر على المخاوف حيال تزايد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.3 من -8.0 في سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع توقعات لرويترز لقراءة عند -9.5.

وارتفع مؤشر الوضع الراهن إلى -0.32 من -0.33 في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس آذار حين فرضت ألمانيا إجراءات عزل وقيود اجتماعية لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهواقل مستوى منذ مايو أيار، في مؤشر على القلق حيال تنام محتمل للإصابات خلال أشهر الشتاء.

وقلل باتريك هاسي من سنتكس من شأن التراجع الطفيف للمعنويات، قائلا إن المسح لم يكشف عن خطر وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو. وشمل المسح 1085 مسثتمرا في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أقوى كثيرا من التوقعات في أغسطس آب بفضل زيادة كبيرة في المشتريات عبر الإنترنت ونمو مبيعات الملابس وسط جائحة كوفيد-19، غير أنه جرى تعديل مبيعات يوليو بالخفض.

فقد قفزت مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو 4.4 بالمئة عل أساس شهري في أغسطس آب، مسجلة زيادة سنوية 3.7 بالمئة، مما يتجاوز توقعات المحللين لزيادة شهرية 2.4 بالمئة و2.2 بالمئة على أساس سنوي.

لكن بيانات يوليو تموز روجعت بالخفض لتسجل هبوطا شهريا 1.8 بالمئة و0.1 على أساس سنوي مقارنة مع 1.3 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في القراءة السابقة.

وترجع القفزة في مبيعات أغسطس آب لزيادة 12.4 شهريا و23.8 سنويا في الطلبيات عبر البريد والإنترنت. يأتي ذلك في مقابل انخفاض حاد على أساس شهري في يوليو تموز وبنحو مثلي الزيادة السنوية المسجلة فيه.