علاء مبارك يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر بنشر صورا لوالده: اللهم اغفر له

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ونشر عدة صور لوالده الراحل، خاصة أن هذه الذكرى الأولى التي لم يحضرها الأخير، بعد وفاته فبراير الماضي.

وكتب "علاء" عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا، اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يارب".

وأضاف نجل الرئيس الأسبق: "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة، ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر من كل سوء".

حرب أكتوبر تسطر بطولات القوات المسلحة المصرية

وتحتفل مصر هذه الأيام، بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي لقنت فيها مصر العدو الإسرائيلي درسًا في 6 ساعات، سطرت خلالها بطولات لضباط وصف جنود مصر البواسل، بحروف من ذهب في صفحات التاريخ.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين؛ فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

وفاة الرئيس مبارك بعد وعكة صحية

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فبراير الماضي، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحية تعرّض لها مؤخرا.

وتولى "مبارك" حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.