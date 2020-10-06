اليوم.. "القومي للترجمة" يحتفل بنصر أكتوبر ويكرم اسم إبراهيم البحراوي 

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، ندوة لتكريم الدكتور الراحل إبراهيم البحراوي والتحدث عن تجربته الفريدة في ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر، وذلك في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، ويعقب الندوة تكريم اسم الراحل إبراهيم البحراوي، ويتسلم التكريم ابنته أميرة البحراوي.

يشارك في الندوة كل من: الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، اللواء محمد عبدالمقصود رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية ورئيس الإدارة المركزية للأزمات بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اللواء نادر الأعصر مسؤول ملف فلسطين الأسبق بالمخابرات العامة، والدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية ورئيس قسم اللغات الشرقية، ويدير الندوة الكاتبة هالة العيسوي.

ترجع أهمية دراسة هذه الوثائق- الذي صدرت منها حتى الاّن 5 مجلدات- إلى أن كثيرًا من المعلومات المتداولة في الإعلام حول الهزيمة العسكرية والصدمة الإسرائيلية ونجاح خطة الخداع الاستراتيجي المصرية ترد مستندة إلى وثائق رسمية تجعل المعلومات حقائق نهائية ،وتجعل الروايات تاريخًا موثقًا أمام الأجيال الجديدة غير قابل للنفي أو الإنكار من جانب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الوثائق تدحض الادعاء الإسرائيلى حول نتيجة الحرب وتكشف أبعاد الهزيمة فى ميدان القتال أمام الجيش المصري.