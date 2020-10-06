عشرات الوظائف الخالية بالإحصاء في جميع المحافظات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأول مرة هذا العام، في المنشور إعلان رقم 1 لسنة 2020، عن حاجة الجهاز لشغل وظائف خالية بالجهاز بجميع المحافظات، وهي على النحو التالي:

أولا.. رئيس الإدارة المركزية للوظائف الآتية:

- رئيس الادارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لأقاليم :

- القاهرة الكبرى

- الوجه البحرى

- الوجه القبلي

- لإحصاءات التجارة والمرافق العامة

- للتعداد

- للتدريب الاحصائي

7 - للإحصاءات الاقتصادية والمالية

8 - للتدريب عل تكنولوجيا المعلومات

9- لمركز تنمية الموارد البشرية:

ثانيا.. وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوظائف الآتية:

- للإحصاءات والبحوث التعبوية في كل من محافظات:

1- قنا، أسوان، البحر الأحمر.

2- محافظةالإسكندرية

3- محافظات الغربية والمنوفية

4 - محافظات أسيوطو وسوها ج

5- لإحصاءات التعليم والكفايات التعليمية

6- لإحصاءات النقل والاتصالات

7- للإحصاءات الصناعية والطاقة

8- للإحصاءات الحيوية

9- لإحصاءات التجارة الداخلية والخارجية

12 - لإحصاءات الخدمات

11 - لإحصاءات المرافق العامة والإسكان

10 - للشئون المالية

-13 للأمن

14 - لتطوير المشروعات

15 - نظم المعلومات الجغرافية

16 - لبحوث الأسرة

17 - لبحوث الخصوبة وتقديرات السكان

18 - لبنا المعلومات

19 - لتجهيز البيانات

20 - للصيانة

21 - للشؤون الآنية والمتابعة

22 - للدراسات والبحوث الاجتماعية

30 - للتخطيط والتنفيذ

40 - لبرمجيات بيانات النقل والمواصلات والاتصالات

50- لبرمجيات بيانات الصناعة والتشييد

60 - لبرمجيات بيانات الخدمات الصحية والاجتماعية

70 - لبرمجيات الإحصاءات الحيوية

80 - للحسابات القومية

90 - للشئون المالية والإدارية.

شروط وضوابط ومستندات مطلوب توافرها لدى طالبي الوظائف

وأعلن الجهاز عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا لما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والموضحة تفصيلا على موقع بوابة الحكومة المصرية وأيضا موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظات.

وأكد الجهاز في إعلانه، أنه يقوم المتقدم بتسليم حافظة المستندات بمقر الجهاز بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، من أصل وعدد 1 صورة مرفق بها ما يلي:

1- بيان الحالة الوظيفية موضحا به تقارير الكفاية لثلاث سنوات سابقة معتمدة من جهة العمل

2- الوظائف السابقة التي شغلها المتقدم

3-بيان عن الإنجازات السابقة

4-بيان عن الحالة الاجتماعية الحديثة

5-المستندات الدالة على مستوى المهارات القدرات اللازمة لشغل الوظيفة

6-مقترح لتطوير التقسيم التنظيمي المقتدم له

7-صحيفة الحالة الجنائية موجها للجهاز

8- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية"

9- عدد 6 صور شخصية حديثة

10- بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز، تقديم شهادة الميلاد والتخرج والمؤهلات الأخرى والسيرة الذاتية وشهادة الخبرة بالنسبة للمتقاعدين.

11- تقدم الطلبات باليد لمقر الجهاز من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهر يوميا حتى يوم الأربعاء 21 اكتوبر 2020 ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد.