"وظائف خالية فى بوست".. مبادرة "جبر الخواطر" للإعلان عن فرص عمل

"ما تتعبش نفسك وتدور على شغل، هنجيب لك الوظيفة لحد عندك".. شعار مبادرة أطلقها أعضاء جروب "جبر الخواطر.. الناس للناس" على صفحتهم الرسمية علي موقع "فيس بوك"، كي يقدموا مساعدة للخريجين الجدد والعاطلين عن العمل من خلال البحث عن عدد من الوظائف، التي تتناسب مع جميع المؤهلات والأعمار، ومن ثم يقومون بكتابتها في منشورات على الصفحة.

جاءت الفكرة تماشيا مع الأوضاع الراهنة التي فرضها ظهور فيروس "كورونا"، وما تسبب في ترك الكثيرين لوظائفهم، فتقول صاحبة الفكرة نجلاء أسامة، في أوائل الأربعينات، من سكان منطقة حدائق الأهرام، إن الجروب يضم فريق عمل مكونا من 5 أشخاص، وهم أدمن الجروب، بجانب عدد كبير من المتطوعين الذين يتفاعلون باستمرار مع منشورات الصفحة.

لم يكن الأمر جديدا فقد اعتادت نجلاء على القيام بعمل مبادرات إنسانية منذ فترة طويلة، ونشطت بشكل كبير مع بداية انتشار فيروس "كورونا"، إيمانا منها بدورها المجتمعي، ولمساعدة الآخرين: "مفيش أحسن من عمل الخير فى الأيام دي، لإننا فى ظروف صعبة بسبب الفيروس".

وأوضحت "نجلاء" أنها تواصلت مع عدد من الشركات التي تحتاج إلى موظفين بمختلف المهام، وعرفت منهم طبيعة العمل، الراتب، عدد ساعات العمل، الشروط المطلوبة، ومميزات الوظيفة، وغيرها من الأمور التي تخص الوظيفة الخالية، ومن ثم قامت بنشرها على الصفحة بإرفاقها بالروابط الإلكترونية الخاصة بكل شركة وأرقام الهواتف المحمولة، كى يتواصل الفرد مع الشركة بشكل مباشر: "أنا مجرد وسيط بين الشركة والفرد اللي بيدور على شغل".

أما عن سبب عمل "نجلاء" هذه المبادرة، فهو مساعدة الأفراد في الوصول إلى أكثر من وظيفة، ليختار ما تناسبه منها: "بسهل على الأفراد إنهم يلاقوا شغل مناسب، وبكتب لهم كل ما له علاقة به".

تفاعل واهتمام كبير لاقته "نجلاء" فور عملها بتلك المبادرة، من جانب الأفراد المشتركين بالصفحة وغير المشتركين بها، الذين تواصلوا معها مرات عدة، للسؤال عن الوظائف، ليكون جوابها عليهم في كل مرة: "تواصل مع الشركة يا فندم"، في محاولة منها للتعامل مع الشركات ذات الثقة والتي لها اسم في السوق المصري حتى لا تسبب ضررًا لأي شخص.