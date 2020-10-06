زيادة كبيرة في أعداد السفن بقناة السويس خلال شهرين

ذكر المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية التابع للهيئة قد استقبل خلال شهر أغسطس 2020، 46 سفينة بزيادة قدرها 47% عن العام الماضي، كما استقبل خلال شهر سبتمبر 37 سفينة بزيادة قدرها 43٪؜ مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي حجم التداول في البضائع العامة خلال شهر سبتمبر2020 (600285.91) طن، بزيادة قدرها 65.67%، وبلغ حجم تداول الحاويات 5909 بزيادة قدرها 17.80 عن العام الماضي 2019.

كما أعلن ميناء العين السخنة التابعة للهيئة عن إجمالي حركة السفن في شهر أغسطس 2020 والتي شهد فيها الميناء، استقبال 38 سفينة بزيادة قدرها 32%، وبلغ حجم تداول الحاويات 65551 حاوية بزيادة قدرها 20%.

وبلغ حجم تداول الصب الجاف 594062 طن بزيادة قدرها 281%، وبلغ حجم التداول في الصب السائل 231105 طن بزيادة قدرها 243٪؜ عن العام الماضي.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للهيئة أن حركة تداول السفن والبضائع عن شهر سبتمبر 2020، شهدت زيادة في عدد السفن بنسبة 32%، حيث استقبل الميناء 22 سفينة حاويات، 5 صب جاف ،1صب سائل،1 بضائع عامة.

وبلغ حجم تداول الحاويات 64339 حاوية بزيادة قدرها 40%، وبلغ حجم تداول الصب الجاف 305293 طنا بزيادة قدرها 283 %، كما حقق الميناء نسبة زيادة 100% في البضائع العامة بإجمالي 2524 طنا.

كان المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، قد أكد أن الموقع الاستراتيجي للقناة يؤهلها لفرص غير مسبوقة، وخاصة كونها ممر ملاحي عالمي مهم للغاية.

وأوضح "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أمس الإثنين، أن هناك توجه من الدولة لتطوير منطقة قناة السويس، بما يعظم دور القناة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "نسعى ألا نعتمد على قناة السويس كمجرى مائي فقط، وإنما يصبح مكان تنمية حقيقية على أرض الواقع، ونتمنى أن تكون قناة السويس صاحبة تأثير مباشر على الناتج القومي المصري، وأيضا يعد لقناة السويس دور في جذب استثمارات ومزيد من الأعمال والإيرادات".