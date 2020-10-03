رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس الجامعة: "أنه بالأصالة عن نفسه وجميع منسوبي الجامعة نرسل رسالة حب وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع القادة والضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه المناسبة، حيث تقدر الجامعة بأكملها دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، كما تثمن الجامعة رسالة قواتنا المسلحة الحالية في المشروعات العملاقة التى تتبناها".

وحرص كل من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامة، على تقديم التهنئه بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن "حرب أكتوبر ستظل تعيد للمصريين معاني العزة والكرامة، كما ستبقى حرب أكتوبر شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها، حيث أثبتت أن جنود مصر مخلصون على مدار التاريخ، وكانوا ولا زالوا هم السلاح الرادع والدرع الواقي والحارس الأمين لهذه البلد المباركة، داعين أن يحمى الله مصر بفضل جيشها من الإرهاب".

يذكر أن جامعة قناة السويس، نظمت أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة طلاب الجامعة والقرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور أحمد زكي حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، بأن المعرض يأتى تنفيذا لمبادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض يطلق شعار "التسويق بأمان"، حرصا من الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم ومسافات الأمان بين ضيوف المعرض والدخول بالكمامة.

وأشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والمشرف التنفيذى على المعرض، إلى أن الهدف هو إعطاء الفرصة لعرض منتجات خريجي وطلاب الجامعة، بالإضافة للأسر المنتجة في القرى الأكثر احتياجا.