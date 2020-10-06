السيسي: نصر أكتوبر سيظل عيدًا لكل المصريين وملحمة وطنية تُدرّس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، وأنّ مقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر: "نجدد العهد على مواصلة العمل لصون كرامة الوطن، والمضي قدما في طريق التعمير والبناء والسلام".

وتابع الرئيس: "الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيد لكل المصريين تخليدا لقوتهم وإرادتهم وكفاءة قواتهم المسلحة، وقدراتها القتالية المتميزة، وستبقى ذكرى الشهداء الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم خالدة في وجدان مصر ودافعا لنا لمزيد من العمل والتقدم".

وأتمّ الرئيس كلمته: "كل عام وأنتم بخير، ومصر الأبية في رفعة وسلام وتقدم، ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك عقب وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. ووضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته، وصافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.