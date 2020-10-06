عاجل.. السيسي يحيي أبطال أكتوبر: أعاد الشموخ للعسكرية المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال نصر أكتوبر، قائلًا: "تحية لجيل أكتوبر العظيم الذي رفع راية النصر ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الشموخ".

كما وجه الرئيس السيسي، التحية للرئيس أنور السادات، قائلًا إنّه بطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور العظيم، الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته إلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر: "تحية لكل أم مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة، وهي أنّ الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا".

وقال رئيس الجمهورية إنّ نصر أكتوبر العظيم علمنا أنّ الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها، وفرض احترامها على الآخرين، مؤكدا أنّ الحق الذي يستند للقوة، ينتصر في النهاية، وأنّ الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها.

وتابع الرئيس، أنَّ حرب أكتوبر امتدت لتنشر الأمل في ربوع مصر، وبعث روحا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي، فمصر وهي تحتفل بذكرى أكتوبر تستعيد قصة كفاح شعبها عبر تاريخها، مستلهمة من عظمة ماضيها نورا لتحقق للحاضر أهداف وآمال عريضة، يتطلع لها شعبها.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك عقب وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. ووضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته، وصافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.