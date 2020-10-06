"صندوق الإسكان" ينفى إرسال خطابات بإنهاء تعاقدات المواطنين على الوحدات السكنية 

نفى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تردد خلال الآونة الأخيرة بين صفوف المواطنين وعبر صفحات مواقع "التواصل الاجتماعي" عن قيام الصندوق بإرسال خطابات للمواطنين تطالبهم بالحضور إلى مقر الصندوق لإنهاء التعاقد على الوحدات المخصصة لهم وتغريمهم ٢٠ ألف جنيه.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة بالمرة، ولم يصدر عن الصندوق أي خطابات أو مراسلات رسمية موجهة إلى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ولا نية لأخذ هذا الإجراء مستقبلاً، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، ولا يوجد من ضمنها إرسال خطابات رسمية إلى الجمهور.

وأوضحت"عبدالحميد" أن هناك 15 مركزًا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء وهي (15 مايو، السادات، الشروق، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، الوادى الجديد، بنى سويف (إدارة التسكين)، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، بنى سويف الجديدة، محافظة كفر الشيخ، بورسعيد، محافظة المنيا).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مراكز Call Center يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة بأرقام «1188- 5999 - 5777 - 09007117»، وخدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124، والموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويمكن الوصول إليه عبر رابط SHMFF.gov.eg، أو رابط cservices.shmff.gov.eg، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الوصول إليها عبر رابط فيسبوك www.facebook.com/SHMFFEG، ورابط يوتيوب www.youtube.com/c/shmffeg .

وقالت مى عبدالحميد: يهيب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة التوجه إلى قنوات الاتصال الرسمية فور تعرضهم لأوضاع مشابهة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يروج وينشر هذه الخطابات.