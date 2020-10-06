انسحاب مرشح ورفض طعون 8 مستبعدين بانتخابات نواب الفيوم

تقدم أحد المرشحين المستقلين لخوض انتخابات مجلس النواب في محافظة الفيوم، بطلب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الفيوم، اليوم الثلاثاء، للتنازل عن طلب ترشحه، والإنسحاب من السباق الانتخابي.

وبانسحاب المرشح "جلال محمد زين العابدين محمد"، من المنافسة على أحد المقاعد الفردية بدائرة "أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة"، يتراجع عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في جميع دوائر محافظة الفيوم، إلى 81 مرشحاً.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفضت محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة من 8 آخرين، قررت اللجنة استبعادهم بسبب عدم استكمال الأوراق، أو بسبب تعاطي المواد المخدرة.

ويتوزع المرشحون على 4 دوائر انتخابية تجري فيها الانتخابات بالنظام الفردي، في محافظة الفيوم، مخصص لها 10 مقاعد، وفقاً لما يلي:

الدائرة الأولى: مقرها مركز ومدينة الفيوم، وتضم أقسام أول وثاني الفيوم ومركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، يوجد بها 12 مرشحاً للمنافسة على 3 مقاعد فردية.

الدائرة الثانية: مقرها مركز إطسا، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 21 مرشحاً.

الدائرة الثالثة: مقرها مركزي طامية وسنورس، وتضمن 3 مقاعد، يتنافس عليها 27 مرشحاً بالنظام الفردي.

الدائرة الرابعة: مقرها مركز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومخصص لها مقعدان، ويبلغ عدد المرشحين بها 21 مرشحاً.