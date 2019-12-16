تجتمع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجنيي غدًا، وذلك لمناقشه طلب الإحاطه المقدم من النائب هشام والي بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2019، بخصوص مشروعات رصف الطرق بالمحافظة، وسرعة الانتهاء من رصف طريق "دمو - الفيوم"، الذي يعد المخرج الوحيد لطريق "الفيوم - بني سويف" الصحراوي.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطه آخر للنائبة نشوى هاشم عن توقف عملية الرصف بطريق "العجمين - طبهار" وعدم بدء رصف جبل سعد وأبو جنشو والعجميين والنصاريه بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

وخلال الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية، من المقرر أنَّ تناقش طلب إحاطة للنائب ياسر سلومه بشأن عدم رصف "إطسا - الفيوم" الذي يبلغ 9 كيلومترات بسبب الخلاف حول أماكن توصيل الغاز الطبيعي رغم الموافقة على الرصف، وأيضًا رصف طريق "الفيوم - قلمشاه" بطول 15 كيلومترا، ورصف طريق "بحر البنات" بين مركزي إطسا ويوسف الصديق في الفيوم بكسوة خرسانية من 3 سنوات.