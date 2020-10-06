المهن الطبية يخاطب الصحة لتوضيح أحقية حماية المستهلك في التفتيش على العيادات

وجه الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء، خطاب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب إصدار الوزارة توضيح حول أحقية جهاز حماية المستهلك، في التفتيش على العيادات، والمراكز الطبية، من عدمها، وذلك بعد ملاحظة أعضاء الاتحاد تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية الحرة خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي خبرة فنية لديهم بالشأن الطبي.

وقال خيري في خطابه، لوزيرة الصحة، "إنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين اتحاد نقابات المهن الطبية ووزارة الصحة والسكان، لوحظ في الفترة الأخيرة تعدد جهات التفتيش على العيادات والمراكز، الطبية ومن بينها جهاز حماية المستهلك، لذا نرجو من سيادتكم التكرم في إبداء الرأي في أحقية الجهاز في التفتيش على العيادات والمراكز الطبية".

وكان الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قد خاطب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداري لاتحاد نقابات المهن الطبية وقاعة مؤتمرات، ونادي اجتماعي ومستشفى، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في نقل جميع الخدمات إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح خيري، في خطابه، أن التأكيد على رغبة الاتحاد في إنشاء مقر إداري له بالعاصمة الإدارية، يأتي إنطلاقا من هدفه في خدمة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين"، الذي بلغ عددهم نحو 700 ألف عضو وأسرهم.

وطالب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزير الإسكان، بدراسة هذا الطلب من كل النواحي، وإخطار الاتحاد بمكان القطعة والشروط المالية والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة، في حال الموافقة على الطلب، في ضوء أن اتحاد نقابات المهن الطبية كيان خدمي نقابي لا يهدف إلى أي نوع من الأرباح.