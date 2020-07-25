البرلمان الصومالي يقيل حكومة رئيس الوزراء حسن خيري

صوّت مجلس الشعب الصومالي، اليوم السبت، على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري.

وأفاد رئيس مجلس الشعب الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن - حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالي" - بأن 170 من أصل 275 عضوا في المجلس صوّتوا ضد حكومة خيري، مقابل 8 معترضين، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم لإجراء مناقشات بشأن عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا مرسل الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، إلى تعيين رئيس وزراء جديد بإمكانه قيادة البلاد إلى الاقتراع العام، خلفا لخيري الذي يتولى هذا المنصب منذ فبراير 2017.

أما وزير الأمن، محمد أبو كار إسلو، أشار إلى أنَّ اقتراح حجب الثقة مرتبط بخلاف بشأن موقف رئيس الوزراء من إجراء الانتخابات كمان هو مقرر لها.

وقبل رئيس البلاد في بيان صدّر عن مكتبه قرار المشرعين، متعهدًا بأنه سيعين قريبًا رئيس وزراء جديد ليشكل حكومة جديدة.