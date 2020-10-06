أسامة الأزهري يهنئ القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر: يوم خالد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "ذكرى النصر.. أتقدم إلى شعب مصر العظيم، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الأمة العربية والإسلامية، بخالص التهاني، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "السادس من أكتوبر ذلك اليوم الخالد، الذي أثبت فيه الإنسان المصري العظيم أنّه قادر على اختراق المستحيل، وعلى قهر العدو، وعلى حماية الوطن"، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، وأن يديم لنا النصر والتوفيق.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وكان الرئيس السيسي، وضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع الرئيس أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته.

كما صافح رئيس الجمهورية عددًا من كبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

ثم توجه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة ووضع أكليل الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمهام وأنشطة القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري في مختلف الجهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.