"الصحة" تعلن بدء تكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، بدء حركة التنسيق لتكليف صيادلة من دفعة 2018 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2020.

وأوضحت الإدارة العامة للتكليف في المنشور الصادر اليوم، أنّ التكليف يتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري) وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة لـ"الوطن"، إنّه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية عن طريق الإنترنت من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للتكليف http://mhealth.cu.edu.eg/Start.aspx، ثم الدخول على رابطة خدمة تكليف الصيادلة، إذ يتم إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر المقبل، ويتم استيفاء الرغبات خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته.

وأشارت الإدارة إلى أنّه سيتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا من إعلان نتيجة التكليف، علمًا بأنّ التظلمات ستقتصر على الأماكن الشاغرة فقط لجميع المكلفين والمكلفات.

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، إلى أنّ طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة لن تختلف عن الأعوام السابقة، إذ يتم تسجيل البيانات الرئيسية على الموقع مثل الاسم والجامعة والمجموع وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والسكن والعنوان والرقم القومي، وإدخال اسم الوالدة رباعي وذلك لاستيفاء البيانات والحصول على الرقم القومي، وذلك خلال الفترة المذكورة، مضيفًا أنّ خريجي كليات الصيادلة من الجامعات الخاصة يشملهم قرار التكليف بالمثل مع طلاب الجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالحميد، أنّ هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، مشيرًا إلى أنّه بعد انتهاء دفعة 2020، سيكون هناك 50 ألف صيدلي خريجين بلا فرص عمل، وذلك في ظل تعيين الخريجين الجديد من كليات الأسنان والعلاج الطبيعي.