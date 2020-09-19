وزارة الصحة: أجرينا أكثر من 500 ألف عملية بتكلفة 5 مليارات جنيه

قال المهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "قوائم الانتظار"، تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري في المجال الطبي والصحي، وفي بداية المبادرة لم يكن هناك نظام للميكنة، وتم البدء في 7 يوليو عام 2018، بتسجيل كل الأشخاص الذين تم حصرهم ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس أكد على مد المبادرة لمدة 3 سنوات لتطوير وحده الميكنة، وفي شهر يناير عام 2019 تم تسجيل كل المواطنين الطالبين لإجراء عمليات ومسجلين عبر التأمين الصحي أو لديهم تصريح بالعلاج على نفقة الدولة، وتم تسجيل أكثر من 150 ألف قرار ضمن المنظومة الجديدة: "لو المريض تايه ومش عارف يوصل أزاي أحنا هنقدر نوصله بمختلف الطرق"، موضحا أن هناك تطوير في المنظومة بشكل قوي، حيث تم توفير خط ساخن 15300 لاستقبال استفسارات وبيانات المواطنين بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

وأكد أن المبادرة تسعى للوصول لجميع المرضي بكل الطرق من أجل الاستفادة من المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن معظم شكاوي الخط الساخن تتعلق باستفسارات حول طرق صدور القرار للاستفادة من المبادرة، وأنه بعد شهر يوليو 2018، تم تحقيق أكثر من 85% من نسب المسجلين، وتم إجراء أكثر من 500 ألف عملية خلال تلك الفترة الماضية، نخطت حاجز الـ5 مليار جنيه.

وتابع: "مكنش فيه ميكنه من قبل لإدارة المشروع والمرضي كان بيتم إصدار القرار ومكنش بيتم متابعتهم، ودلوقتي القرار بيطلع من مصدره ويفضل متابع من الغرفة المركزية بالمستشفي والمريض لحين تنفيذه".