مجلس الدولة يعقد دورة تدريبية للقضاة بالتعاون مع الوطنية للانتخابات

أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية، موافقة مجلس الدولة على عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الأشراف على انتخابات مجلس النواب.

وتعقد الدورة الثلاثاء المقبل، من التاسعة والنصف صباحا حتى الرابعة مساء، وبحضور المسستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهينة الوطنية للإنتخابات.

ومن المقرر عقد الجلسة بأحد الفنادق بمدينة نصر، وسيتم خلال الدورة مناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الواجب اتباعها من قبل القضاة خلال الإشراف على العملية الانتخابية، وأعمال الرقابة على اللجان الفرعية وعلاقتها باللجان العامة، كما يتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي جرى اعتمادها لضمان سلامة القضاة، والعديد من الأمور المتعلقة بالانتخابات.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقي التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه، وحالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.