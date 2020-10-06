أسماء 45 مترشحا بدائرة بندر المنصورة فردي في الدقهلية

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، اليوم، القائمة النهائية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 "النظام الفردي" عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة.

وحصلت "الوطن" على قائمة بأسماء الوارد أسماؤهم بالكشوف النهائية للمترشحين عن دائرة بندر المنصورة وعددهم 43 مترشحا.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كل دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية "اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجلا و3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من رغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسماؤهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ" وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.