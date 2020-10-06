كشوف قائمتي غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب

أعلنت محكمة الإسكندرية الابتدائية واللجنة المشرقة على الانتخابات، خوض اثنين من القوائم فقط انتخابات مجلس النواب وهم القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

وتنشر "الوطن" الكشف النهائي الخاص بالقوائم حيث تم إعلان أسماء المرشحين داخل القوائم الأساسي والاحتياطي في القائمتين، حيث بلغ عدد المرشحين 42 أساسيا و42 احتياطيا.

وتواجد في قائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر 18 مرشحا من الإسكندرية و4 مرشحين من محافظة مرسي مطروح و20 مرشح من محافظة البحيرة.

كان المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والمشرف على الانتخابات البرلمانية، أعلن اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين الفردي والقوائم التي تخوض معركة الانتخابات البرلمانية، حيث بلغ قائمتين وهم القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر.

وقال "المشد" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن عدد المرشحين الفردي بلغ 221 مرشحا فرديا للتنافس على 6 دوائر وعلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن عدد المرشحين في الدوائر الانتخابية بلغ 73 مرشحا في الدائرة الأولى المنتزه والمخصص لها 4 مقاعد، كما ترشح 39 مرشحا في الدائرة الثانية الرمل والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، وترشح 27 مرشحا في الدائرة الثالثة سيدي جابر وباب شرقي للمنافسة على مقعدين.

وأكد أنه ترشح للمنافسة في الدائرة الرابعة محرم بك 28 مرشحا للمنافسة على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة العطارين ترشح 11 مرشح للتنافس على مقعد واحد مخصص للدائرة الأكثر هدوء وتنافسا، فيما ترشح 43 مرشحا في الدائرة السادسة والأخيرة، وهي الدخيلة غرب الإسكندرية حيث يتنافسون على 4 مقاعد مخصصة للدائرة.

وعلقت المحكمة الكشوف النهائية للمرشحين داخل القاعات وكشوف القوائم وذلك بعد انتهاء كافة الطعون داخل القضاء الإداري في المحافظة أو محكمة القضاء الإداري العليا حيث تم قبول ورفض عدد من الدعاوي من بينها رفض دعاوى القوائم الثلاثة ليتنافس قائمتين فقط على قطاع غرب الدلتا.

يذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت في شوارع الإسكندرية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لبدء ماراثون الانتخابات بعد إعلان الكشوف النهائية